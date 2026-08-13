Зеленский поручил Кабмину проверить доступ украинцев в школы и больницы

Правительству поручено проверить возможности государственного, областного и местных бюджетов и провести логистический аудит по всей стране. Главный принцип – обеспечить доступ к каждому человеку, в частности в отдаленных населенных пунктах.

Среди приоритетов Зеленский назвал доступ скорой помощи, подвоз детей в школы и дороги в отдаленные деревни.

По словам президента, подход должен быть конкретным, а не формальным – даже там, где нет средств на строительство новой дороги, но проезд существует, нужно обеспечить населенный пункт соответствующим транспортом.

"Даже там, где у тебя нет денег на дорогу какую-нибудь, но дорога есть, значит, поставь там соответствующую полноприводную машину скорой помощи, и она должна быть", - сказал он.

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что к саммиту "Карпатская интеграционная инициатива" подготовят четкий доклад и план.