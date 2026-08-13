RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Зеленский поручил Кабмину проверить доступ украинцев в школы и больницы

19:10 13.08.2026 Чт
2 мин
Главный принцип – иметь доступ к каждому человеку, даже в самых отдаленных деревнях
aimg Валерия Абабина
Фото: (Getty Images)

Кабмин должен выяснить, есть ли реальный доступ к каждому населенному пункту страны - от проезда скорой помощи, до дороги по которой детей возят в школу. Одновременно проверят возможности государственного, областных и местных бюджетов.

Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на президента Украины Владимира Зеленского во время встречи с представителями горных общин.

Правительству поручено проверить возможности государственного, областного и местных бюджетов и провести логистический аудит по всей стране. Главный принцип – обеспечить доступ к каждому человеку, в частности в отдаленных населенных пунктах.

Среди приоритетов Зеленский назвал доступ скорой помощи, подвоз детей в школы и дороги в отдаленные деревни.

По словам президента, подход должен быть конкретным, а не формальным – даже там, где нет средств на строительство новой дороги, но проезд существует, нужно обеспечить населенный пункт соответствующим транспортом.

"Даже там, где у тебя нет денег на дорогу какую-нибудь, но дорога есть, значит, поставь там соответствующую полноприводную машину скорой помощи, и она должна быть", - сказал он.

Премьер-министр Сергей Корецкий заявил, что к саммиту "Карпатская интеграционная инициатива" подготовят четкий доклад и план.

Напомним, "Карпатскую инициативу" Украина запустит осенью - она должна объединить восемь стран, связанных Карпатами, представляющих общий экономический и интерес безопасности.

По словам Зеленского, это трек для государств, которые не всегда готовы усиливать Украину оружием, хотят сотрудничать в гуманитарной, безопасной и экономической сферах.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийКабинет Министров УкраиныИвано-Франковск