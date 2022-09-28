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Зеленский упрекнул мир за нехватку превентивных мер против РФ

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Россия готовится к новой аннексии оккупированных территорий Украины. В настоящее время не хватает превентивной реакции мира, который санкционным ударом должен показать россиянам, что им не удастся проглотить часть нашей страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Владимира Зеленского в ходе общения со студентами и преподавателями Гарвардского университета.

"На днях Россия надеется объявить о новой аннексии территорий Украины. Это давно готовилось, мы видим псевдореферендумы на тех территориях, которые Россия хочет проглотить", - отметил Зеленский.

Глава государства подчеркнул, что мобилизация в РФ была не случайно объявлена именно в преддверии этой новой преступной аннексии.

"Цель очевидна - оккупант хочет забрать в армию жителей оккупированных территорий. Или тебя убьют, или ты убивай. К такому выбору Россия хочет заставить сотни тысяч украинцев. И нет превентивного санкционного удара по РФ, который показал бы России, что ей не удастся проглотить ни одну часть Украины", - заявил Зеленский.

Президент обратил внимание, когда лидерство проявляется уже только "потом в реагировании, в адаптации к негативным последствиям", то это приводит к потере времени, возможности и путь к миру становится длиннее.

"Свободный мир точно сильнее любых агрессоров и террористов, свободный мир точно победит в этом противостоянии с РФ, мы сможем восстановить мир. Но ответ на вопрос, когда это произойдет, зависит от ответа на вопрос, как часто мы будем действовать первыми", - подытожил Зеленский.

Напомним, что вчера на оккупированных территориях Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей был финальный день "голосования на референдумах" , который, как было очевидно, из действий захватчиков закончился "желанием большинства" присоединиться к РФ.

Отметим, мировое сообщество заверило, что не признает так называемых "референдумов" россиян на территории Украины.

Добавим, также президент Украины Владимир Зеленский предупредил российского диктатора Путина, если тот признает результаты "референдумов", то сторонам больше не о чем говорить.

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Владимир ЗеленскийРеферендум