RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

У Зеленского упрекнули Маска в цензурировании Twitter по украинским темам

Фото: советник главы Офиса президента Михаил Подоляк (president.gov.ua)
Автор: Константин Широкун

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк упрекнул Илона Маска за цензурирование в Twitter актуальных украинских тем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Исчезновение "войны в Украине" из трендов "Твиттера". Радикальное урезание охвата твитов с упоминанием о российской агрессии. Невозможность зарегистрироваться и войти в аккаунт с украинского номера. Илон Маск, интересно, увидим ли мы когда-нибудь Twitter Files об осени – зиме 2022 года?", - говорится в сообщении Подоляка.

Ранее мы писали, что сегодня, 13 декабря, украинцы не могли зарегистрироваться в Twitter. Эксперты во всем обвиняют Илона Маска, который накануне анонсировал "сюрприз для ботов".

Также сообщалось, что новый генеральный директор Twitter Илон Маск заявил о планах по увеличению лимита на символы в твитах с 280 до 4 тысяч.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
TwitterМихайло Подоляк поИлон Маск