Зеленский допустил продолжение национализации предприятий в Украине

"Сегодня было объявлено про решение по некоторым украинским предприятиям. Это решение продиктовано военной необходимостью и было согласовано на ставке верховного главнокомандующего. Пять стратегических предприятий принудительно отчуждаются для нужд военного времени: "Мотор Січ", "КрАЗ", "Укрнафта", "Укртатнафта" и "Запорізький трансформатор", - рассказал президент.

По его словам, некоторые из вышеперечисленных предприятий почти не функционировали, но теперь все будут работать на оборону. Планируется, что они будут осуществлять ремонт и производство техники, обеспечение сил обороны, работу на восстановление инфраструктуры.

"Я не исключаю также других подобных решений", - добавил Зеленский.