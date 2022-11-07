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Зеленский допустил продолжение национализации предприятий в Украине

Фото: Владимир Зеленский, президент Украины (president.gov.ua)
Автор: Иван Носальский

В Украине возможно продолжение национализации предприятий на фоне такого решения по пяти компаниям, которое было принято сегодня, 7 ноября.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Сегодня было объявлено про решение по некоторым украинским предприятиям. Это решение продиктовано военной необходимостью и было согласовано на ставке верховного главнокомандующего. Пять стратегических предприятий принудительно отчуждаются для нужд военного времени: "Мотор Січ", "КрАЗ", "Укрнафта", "Укртатнафта" и "Запорізький трансформатор", - рассказал президент.

По его словам, некоторые из вышеперечисленных предприятий почти не функционировали, но теперь все будут работать на оборону. Планируется, что они будут осуществлять ремонт и производство техники, обеспечение сил обороны, работу на восстановление инфраструктуры.

"Я не исключаю также других подобных решений", - добавил Зеленский.

Напомним, ранее стало известно, что сегодня, 7 ноября, национальная комиссия по ценным бумагам и фондовому рынку приняла решение о принудительном отчуждении в собственность государства акций ПАО "Укрнафта", ПАО "Укртатнафта", АО "Мотор Сич", ЧАО "АвтоКрАЗ", ЧАО "Запорожтрансформатор".

Позже премьер-министр Украины Денис Шмыгаль детализировал, что компании передали под управление Минобороны.

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АвтоКрАЗВладимир ЗеленскийУкртатнафтаУкрнафтаМотор Сич