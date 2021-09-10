RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський допустив обмін полоненими у разі проведення нової нормандської зустрічі

Автор: Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський допустив обмін полоненими у разі проведення нової нормандської зустрічі. Над проведенням зустрічі зараз працюють.

Про це він заявив на Ялтинській європейській стратегії в Києві, повідомляє РБК-Україна, посилаючись на трансляцію заходу.

"Якщо буде зустріч у нормандському форматі, ми працюємо над цим, то буде повернення якоїсь кількості людей. Буде якийсь результат", - заявив він.

Раніше голова МЗС РФ Сергій Лавров заявив, що нормандська зустріч представників України, Росії, Німеччини та Франції матиме сенс за певних умов. Російська сторона наполягає на тому, що вони мають обговорити виконання мінських угод.

Нагадаємо, Лавров назвав заяви України про нормандський формат "проявами шизофренічності".

Зазначимо, віце-прем'єр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина заявила, що США братимуть участь у врегулюванні конфлікту на Донбасі і поверненні Криму.

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийНормандський формат