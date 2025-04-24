Зеленский о помощи от США: получили 105 млрд долларов, все контролируется

По оценкам Зеленского, Украина с начала полномасштабного вторжения получила от США около 105 миллиардов долларов в виде вооружения и другой поддержки в сфере безопасности.

Президент подчеркнул, что вся эта помощь проходила проверки со стороны американской стороны, чтобы убедиться, что ее правильно использовали. Также он добавил, что Украина осуществляет собственные аудиты.

"У меня есть собственная внутренняя проверка, и моя страна четко документирует, сколько помощи было предоставлено", - подчеркнул Зеленский.

Открыты к проверкам

Глава государства добавил, что Россия пыталась еще в начале войны подорвать поддержку и помощь от США.

"Они (россияне - ред.) хотели сделать это через фейковые новости и другие инструменты. Вот почему мы сразу сказали (США - ред.): мы открыты, присылайте инспекторов", - отметил президент.

Зеленский также подчеркнул, что нет никаких доказательств того, что пакеты американского вооружения попали "куда-то за границу", как предполагали некоторые критики поддержки Украины.

Положительное влияние для США

Президент также отметил, что помощь Украине положительно повлияла на обороноспособность самих США. Ведь Украина делится с американцами всем, что узнала о современном ведении войны и развитии вооружений.

"Соединенные Штаты получили полную и открытую информацию о дронах. Это новое вооружение, которое до войны было недоступно США. Теперь США получили весь этот опыт и все эти разработки", - пояснил Зеленский.

Кроме того, во время войны Пентагон значительно нарастил производство критически важных боеприпасов, которые быстро заканчивались на начальных этапах помощи Украине. А военные аналитики США получили ценные уроки о боевых действиях на "гиперпрозрачном" современном поле боя.