Зеленский о помощи от США: ничего не остановлено, но и нового не провозглашено

"Сейчас помощь есть. Но надо справедливо сказать, эта помощь старая, еще с прошлых времен. Мы благодарны, что ее не остановили, но из-за замедления поставок она еще идет", - сказал Зеленский.

По словам президента, "в пути" находится еще 15 млрд долларов. В частности, эти деньги пошли в оружие и различные технические средства. Поэтому помощь от США не прекратилась. Однако новая помощь имеет связь с соглашением по полезным ископаемым.

"Ничего не остановлено, но ничего нового и не провозглашено. А чтобы что-то новое было, я так логику понимал этого соглашения (о полезных ископаемых - ред.), надо понимать, а как новое вы будете отдавать. Поэтому я так и реагирую на старые долги, если это о новом. Мы готовы проговорить формат, что мы получаем и как мы отдаем. Мы готовы это проговорить в этом соглашении", - добавил глава государства.