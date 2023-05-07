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Зеленский о помощи от партнеров: прорабатываем новые шаги, ожидаем их в ближайшее время

Фото: украинский президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Карина Левицкая

На этой неделе украинские партнеры отличились относительно помощи, которую они смогут предоставить Украине и украинцам.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеообращение украинского президента Владимира Зеленского.

"На этой неделе различные наши партнеры отличились в помощи Украине, в помощи украинцам. От Соединенных Штатов до Новой Зеландии, от Нидерландов и Бельгии до Хорватии. Страны Северной Европы - Норвегия, Дания, Швеция, Финляндия, Исландия. Я благодарю за каждое решение партнеров в поддержку Украины!", - сказал президент.

Он сообщил, что Украина сейчас очень подробно прорабатывает новые шаги в помощи и с другими партнерами.

"Ожидаем их в ближайшее время - именно то, что нужно для нашей силы на передовой, для защиты нашего неба, для правосудия против террористов и для быстрого восстановления мира для всей украинской земли", - подчеркнул Зеленский.

Он также отметил, что обо всех тех решениях, о которых можно будет говорить публично, он обязательно сообщит.

Напомним, вчера стало известно, что Швейцария предоставит Украине 20 машин для разминирования.

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