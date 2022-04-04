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Зеленський: чим довше Росія буде затягуватиме процес зустрічі, тим гірше і для неї, і для війни

Фото: Володимир Зеленський, президент України (president.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Президент Володимир Зеленський висловився щодо затягування Росією зустрічі у переговорах з Україною. Він заявив, чим довше російська сторони це робитиме, тим гірше буде і для неї самої, і для війни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави під час спілкування з журналістами в Бучі.

"Чим довше Росія буде затягувати процес зустрічі, тим гірше буде і для них, і для війни. Дуже складно розмовляти, коли бачиш, що вони натворили. Якщо їм є чим думати, то хай думають швидше", - сказав Зеленський.

Зазначимо, президент України Володимир Зеленський також заявив, що незважаючи на військові злочини, потрібно підтримувати діалог з Росією на переговорах. Щоб досягти миру і попередити ще більше жертв.

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Володимир ЗеленськийВійна Росії проти України