Зеленський домовився з канцлером Австрії про його візит в Україну найближчим часом

Президент Володимир Зеленський заявив, що провів бесіду з канцлером Австрії Карлом Нехаммером і домовився про його візит в Україну незабаром.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Зеленського під час брифінгу.

Зеленський також розповів, що з європейськими лідерам, включаючи Карла Нехаммера, він обговорив злочини російських військових на території України, а також подальше введення нових санкцій проти Росії.

"Домовилися про його візит в Україну найближчим часом", - зазначив глава держави.

Нагадаємо, Зеленський говорив про те, що санкцій проти Росії недостатньо. Необхідно переглянути політичну поведінку, яка дозволила почати війну в Україні.

Раніше Володимир Зеленський анонсував засідання Радбезу ООН через військові злочини російської армії на території України, зокрема, в Київській області.

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