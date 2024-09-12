Зеленский подробно объяснил Блинкену и Лемми, зачем Украине бить вглубь РФ, - Bloomberg

Целью совместного визита Блинкена и Лемми в Киев было услышать план Зеленского относительно ударов вглубь территории России и обсудить его долгосрочную стратегию на следующий год.

По словам источников Bloomberg, встреча Блинкена, Лемми и Зеленского длилась дольше, чем планировалось, и украинский президент подробно объяснил, почему Украине нужно наносить удары вглубь России. Зеленский сказал им, что Украину интересуют только военные цели. Стороны обсудили планы Украины на ближайшие месяцы.