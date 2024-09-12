Зеленский подробно объяснил Блинкену и Лемми, зачем Украине бить вглубь РФ, - Bloomberg

Украинский президент Владимир Зеленский подробно объяснил госсекретарю США Энтони Блинкену и министру иностранных дел Великобритании Дэвиду Лемми, почему Украине нужно наносить удары вглубь российской территории. Зеленский подчеркнул, что Украину интересуют исключительно военные цели.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .
Целью совместного визита Блинкена и Лемми в Киев было услышать план Зеленского относительно ударов вглубь территории России и обсудить его долгосрочную стратегию на следующий год.
По словам источников Bloomberg, встреча Блинкена, Лемми и Зеленского длилась дольше, чем планировалось, и украинский президент подробно объяснил, почему Украине нужно наносить удары вглубь России. Зеленский сказал им, что Украину интересуют только военные цели. Стороны обсудили планы Украины на ближайшие месяцы.
Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен и министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лемми совершили визит в Украину. Многие ожидали, что будет объявлено о разрешении Украине бить поставленным Западом оружием по территории РФ. Однако Блинкен заявил, что вопрос будет обсуждаться президентом США Джо Байденом с премьер-министром Великобритании Киром Стармером в Вашингтоне позже на этой неделе.
Блинкен объявил, что США окажут финансовую поддержку Украине на сумму более 700 миллионов долларов. Лемми объявил о предоставлении Украине нового пакета помощи стоимостью более 780 млн. долларов.
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