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Зеленський про деокупацію Криму та Донбасу: впевнений, проголосимо новий Акт злуки

Автор: Анастасія Рокитна

Президент Володимир Зеленський заявив, що сьгодні Крим та Донбас відірвані від України. Він чекає, що якомога швидше у Криму та Донецьку українці проголосять новий Акт злуки.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на брифінг президента під час робочого візиту в Запорізьку область.

За його словами, окупація Криму та Донбасу триває вже вісім років.

"Для нас це як століття. Я знаю, що ми точно будемо разом. І, впевнений, не через віки, а якомога швидше у Донецьку та у Криму ми проголосимо новий Акт злуки і будемо відзначати це щороку", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, в Україні сьогодні святкують День соборності.

А тим часом біля кордонів країни зібрались десятки тисяч російських військових, є загроза нового вторгнення Росії в Україну.

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Володимир ЗеленськийУкраїнаДонбасКрим