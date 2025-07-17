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Зеленский дал новую должность Стефанишиной, пока не посол в США

Фото: Ольга Стефанишина (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

Владимир Зеленский назначил Ольгу Стефанишину специальным уполномоченным Президента Украины по вопросам развития сотрудничества с Соединенными Штатами Америки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Зеленского в Telegram.

"В этом статусе Ольга будет работать, чтобы не терять темпа в отношениях с Америкой, пока продолжаются все надлежащие процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность посла Украины в США", - сообщил он.

Зеленский поблагодарил Стефанишину за работу на направлении европейской и евроатлантической интеграции.

"Это успешная работа. Многое достигнуто. За несколько лет мы прошли с Евросоюзом путь сближения больший, чем за несколько предыдущих десятилетий", - сказал он.

По его словам, она участвовала в переговорах с США о новом формате экономического сотрудничества и создании Украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

"Будем работать с Америкой именно на такой основе и в дальнейшем, добавляя взаимовыгодного экономического содержания нашему политическому и дипломатическому взаимодействию", - добавил президент.

 

Изменения в правительстве

Стефанишиной 39 лет. С сентября 2024 года она министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министр юстиции Украины.

С февраля 2021 года должность посла Украины в США занимает Оксана Маркарова, она занимает должность министра финансов Украины с июня 2018 года по март 2020 года.

Во время подготовки к смене правительства сообщалось, что послом в Вашингтоне станет Денис Шмыгаль. В то же время он после своей отставки возглавит Минобороны.

В последние дни основным кандидатом был бывший министр обороны Рустем Умеров. Но вместо него выбрали Стефанишину. Новая должность для Умерова будет определена завтра.

Напомним, в Украине сменили часть правительства и заменили премьера Шмыгаля на Юлию Свириденко.

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Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты Америки