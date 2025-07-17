Зеленский дал новую должность Стефанишиной, пока не посол в США

"В этом статусе Ольга будет работать, чтобы не терять темпа в отношениях с Америкой, пока продолжаются все надлежащие процедуры согласования с Вашингтоном ее кандидатуры на должность посла Украины в США", - сообщил он.

Зеленский поблагодарил Стефанишину за работу на направлении европейской и евроатлантической интеграции.

"Это успешная работа. Многое достигнуто. За несколько лет мы прошли с Евросоюзом путь сближения больший, чем за несколько предыдущих десятилетий", - сказал он.

По его словам, она участвовала в переговорах с США о новом формате экономического сотрудничества и создании Украинско-американского инвестиционного фонда восстановления.

"Будем работать с Америкой именно на такой основе и в дальнейшем, добавляя взаимовыгодного экономического содержания нашему политическому и дипломатическому взаимодействию", - добавил президент.