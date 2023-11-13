Зеленский дал Мустафе Джемилеву звание Героя Украины

Мустафа Джемилев сегодня, 13 ноября, отмечен званием Героя Украины. Вручение наивысшей награды государства состоялось в 80-й день рождения знаменитого правозащитника, общественного деятеля, политика и бывшего политзаключенного.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства лично вручил награду Джемилеву.

"Сегодня Мустафе Джемилеву исполнилось 80 лет. Поздравил его, поблагодарил за защиту свободы и крымскотатарского народа и отметил званием Героя Украины", - рассказал президент.

Зеленский назвал Джемилева сильным, достойным и смелым человеком, который посвятил свою жизнь защите свободы народов.

"Пожелал того, чего мы желаем все: победы Украины и свободы для всех частей нашего государства. И делаем все, чтобы приблизить освобождение Крыма", - сказал президент.

Справка

Мустафа Джемилев является одним из проводников крымскотатарского национального движения. Правозащитник, участник диссидентского движения, политзаключенный, бывший глава Меджлиса крымскотатарского народа (1991-2013), народный депутат, в период с 2014 по 2019 годы был Уполномоченным президента Украины по делам крымскотатарского народа.

Кроме звания Героя Украины, Джемилев также кавалер ордена князя Ярослава Мудрого IV и V степеней, ордена "За интеллектуальную отвагу" и ордена Турецкой Республики, лауреат почетных грамот Верховной Рады и Кабмина, лауреат нескольких премий, обладатель "Креста Солидарности Борьбы".

Мустафа Джемилев - один из основателей и член Инициативной группы по защите прав человека в СССР. За свои политические взгляды был исключен из вузов и семь раз был судим. После провозглашения независимости Украины он стал политиком - с 1998 года по настоящее время нардеп на протяжении шести созывов.

Напомним, что в ноябре 2018 года Джемилев был награжден президентом орденом Свободы.