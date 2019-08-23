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Зеленський дав громадянство України 11 іноземцям, які воювали на Донбасі

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Зеленський дав граждансво синові командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Іси Мунаева

Президент України Володимир Зеленський 23 серпня підписав указ про надання українського громадянства 11 іноземцям, які брали участь у захисті територіальної цілісності, суверенітету та незалежності України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу глави держави.

Серед них - Тимерхан Мунаев, син командира міжнародного миротворчого батальйону імені Джохара Дудаєва Іси Мунаева, який загинув під Дебальцеве в лютому 2015 року.

"Всі особи, які прийняті в громадянство України відповідно до цього указу, брали безпосередню участь у захисті суверенітету і територіальної цілісності України на сході країни", - повідомили в прес-службі.

Нагадаємо, Володимир Зеленський дав українське громадянство ряду іноземців, які воювали на Донбасі. Зокрема, громадянство надано трьом бійцям ООС: Станіславу Гибадулину, Нугзару Канделакі і Микиті Макєєву.

Додамо, 15 серпня на засіданні підготовчої групи було запропоновано утворити комітет з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів. 27 лютого 2018 року Верховна Рада рекомендувала Кабміну створити Міністерство у справах ветеранів. В кінці березня 2018 року Кабмін почав процес створення міністерства у справах ветеранів.

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