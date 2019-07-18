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Зеленський дав громадянство ще кільком іноземцям-ветеранам АТО

Новини » Політика    18.07.2019 - 12:06
Зеленський дав громадянство ще кільком іноземцям-ветеранам АТО
Фото: Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)

Серед іноземців, які отримали українське громадянство, 5 уродженців РФ

Президент України Володимир Зеленський дав українське громадянство ряду іноземців, які воювали на Донбасі. Про це свідчить указ президента №526/2019.

Зокрема, громадянство надано трьом бійцям ООС: Станіславу Гібадуліну, Нугзару Канделакі та Нікіті Макєєву.

"Прийняти до громадянства України як осіб, прийняття яких до громадянства України становить державний інтерес для України: Гібадуліна Станіслава Іосіфа, 1990 року народження, уродженця Республіки Молдова, який проживає у Київській області; Канделакі Нугзара, 1959 року народження, уродженця Грузії, який проживає у місті Івано-Франківську; Макєєва Нікіту Вікторовича, 1984 року народження, уродженця Російської Федерації, який проживає у Київській області", - зазначається у документі.

Крім того у переліку - уродженець Республіки Білорусь, який проживає у місті Хмельницькому Сергій Алєксєєвич; уродженець РФ, який проживає у Київській області, Сергій Гноєвий; уродженець РФ, який проживає у місті Києві, Андрій Ковніренко та уродженець Білорусі, який проживає у місті Києві, Денис Прохоров.

Окремим пунктом йдуть особи, які мають визначні заслуги перед Україною.

"Прийняти до громадянства України як осіб, які мають визначні заслуги перед Україною: Сівохіна Олексія Сергійовича, 1979 року народження, уродженця Російської Федерації, який проживає у Київській області; Фоміна Дмитра Олексійовича, 1971 року народження, уродженця Російської Федерації, який проживає у місті Києві", - йдеться в указі.

Нагадаємо, раніше Зеленський підписав указ про надання громадянства 14 іноземцям, які брали участь у бойових діях на Донбасі.

Як писало РБК-Україна раніше, Верховна рада спростила процедуру надання громадянства іноземцям, які брали участь у війні на Донбасі. Так, Рада прийняла в другому читанні законопроект №3433 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (про правовий статус іноземців та осіб без громадянства, які брали участь у захисті територіальної цілісності і недоторканності України)". За документ проголосували 230 народних депутатів.

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