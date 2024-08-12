RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Зеленский ждет от Умерова план, как получить "добро" от партнеров на удары вглубь РФ

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Министр обороны Рустем Умеров получил задание на следующем заседании Ставки главнокомандующего представить план, как убедить партнеров позволить Украине бить дальнобойным оружием по территории России.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вечернее обращение президента Украины Владимира Зеленского.

"Я очень рассчитываю также, что министр обороны и все наши, украинские дипломаты будут максимально активно работать с партнерами по дальнобойности для Украины - нам нужны соответствующие разрешения от партнеров на применение дальнобойного оружия", - сказал Зеленский.

По его словам, это то, что может приблизить справедливое завершение этой войны, а также спасти тысячи жизней украинцев от российского террора.

Президент подчеркнул, что "совершенно справедливо уничтожать российских террористов там, где они есть, там, откуда они наносят свои удары".

"Мы видим, какую пользу для приближения мира это может принести. Россию нужно принуждать к миру, если Путин так хочет и дальше воевать. На следующей Ставке министр обороны Украины и представители дипломатической службы должны представить соответствующий перечень шагов по дальнобойности", - отметил глава. государства.

Удары по территории России

Напомним, во время саммита НАТО в Вашингтоне президент Владимир Зеленский призвал США разрешить Украине наносить удары по российской авиации, которая запускает по украинской территории управляемые авиационные бомбы. Однако США все еще не приняли такого решения.

Недавно стало известно, что Украина лишь один раз нанесла удар дальнобойными ракетами ATACMS - по Крыму. В Генштабе официально заявили, что атаковали Керченскую паромную переправу.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийМинистерство обороны УкраиныРустем УмеровВойна в Украине