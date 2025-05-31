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Зеленский был на "Книжном Арсенале" с усиленной охраной: в УГО назвали причину

Украина, Суббота 31 мая 2025 18:41
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Зеленский был на "Книжном Арсенале" с усиленной охраной: в УГО назвали причину Фото: украинский президент Владимир Зеленский на Книжном арсенале (facebook.com/sofiya.fedyna)
Автор: Карина Левицкая

На днях украинский президент Владимир Зеленский вместе с женой Еленой посетили "Книжный Арсенал". Во время визита на фестиваль главу государства сопровождала усиленная охрана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Управление государственной охраны Украины.

Сопровождение президента с такими мерами охраны вызвало волну обсуждений в соцсетях. В частности, у многих возникал вопрос: почему же вокруг главы государства так много охраны.

Сотрудники Управления государственной охраны Украины объяснили, что они не выбирают, где и когда работать.

"Мы выполняем задачи по обеспечению безопасности высших должностных лиц там, где находятся указанные лица. В помещениях, на открытых локациях, в мирных или прифронтовых регионах, при любой погоде. И всегда - с учетом оценки потенциальных угроз", - пояснили в УГО.

В управлении пояснили, что чем массивнее мероприятие, чем больше его участников или посетителей, тем больше рисков для государственных деятелей, безопасность которых они обеспечивают.

"Добавьте к этому военное положение, количество выявленных и задержанных Службой безопасности Украины участников разведывательно-диверсионных групп, количество попыток проведения на территории нашей страны террористических актов, - и вы поймете, почему Управление государственной охраны Украины совместно с другими правоохранительными органами принимает беспрецедентные меры безопасности", - говорится в сообщении.

В Управлении государственной охраны также рассказали, что из обязательных элементов охранных мероприятий являются режимные ограничения, а именно:

  • ограничение доступа людей и транспорта;
  • проведение проверки документов и вещей;
  • изъятие запрещенных предметов (оружия, взрывоопасных веществ, лазерных устройств и т.д.).

Так, например, только на нынешнем фестивале "Книжный Арсенал" было изъято:

  • огнестрельное оружие - 1 ед,
  • режущие и колющие предметы - 127 ед,
  • газовые баллончики - 74 ед,
  • боеприпасы - 12 ед.

Как отметили в управлении, все эти предметы несут опасность не только чиновникам нашего государства, но и тем, кто находится рядом с ними.

"Спасибо всем, кто с пониманием относится к временным ограничениям. Они - ради общей защиты и национальной безопасности", - добавили в УГО.

В управлении также поделились фотографиями части изъятых запрещенных предметов, которые пытались пронести на массовые мероприятия их посетители.

"Книжный Арсенал"

Заметим, что с 29 мая по 1 июня в "Мистецькому арсеналі" в Киеве проходит фестиваль "Книжный Арсенал". За четыре дня кроме книжной ярмарки там можно посетить более 200 различных событий.

В отдельном материале РБК-Украина писало, чем удивит "Книжный Арсенал-2025".

Мы также сообщали, о топ-5 книг, которые нельзя обойти стороной на "Книжном Арсенале".

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