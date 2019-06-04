Зеленський в Брюсселі обмежиться заявами без питань ЗМІ

Зеленський зробить заяву з Туском
Президент Володимир Зеленський під час візиту до Брюсселю не буде давати прес-конференцій з лідерами ЄС та НАТО. Про це написав у Twitter брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк.
Журналіст повідомив, що Зеленський зробить тільки заяви.
"Цікаво, що Зеленський не просив про прес-конференції з Юнкером, тільки зробить заяву з Туском і не буде відповідати на питання зі Столтенбергом. Перший візит президента України в Брюссель - і ніякої можливості для засобів масової інформації поставити питання?" - написав Джозвяк.
Зеленський планує зустрічі з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом, президентом Єврокомісії Жаном-Клодом Юнкером, головою Європейської ради Дональдом Туском, Європейським комісаром Валдісом Домбровскісом і президентом Польщі Анджеєм Дудою.
Раніше віце-президент Європейської комісії Марош Шевчович зазначив проєвропейський настрій команди нового президента України і заявив про готовності ЄК до співпраці. Також він додав, що Україна та ЄС повинні почати будувати "ще більш тісні" взаємовідносини.