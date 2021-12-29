Зеленський і Блінкен обговорили майбутні переговори США і Росії

Під час розмови Блінкен підтвердив непохитну підтримку США незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України на тлі нарощування Росією військових біля кордонів України.

При цьому вони обговорили зусилля з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Разом з тим, Ентоні Блінкен в Twitter повідомив, що США і Україна продовжать тісні консультації щодо стримування російської агресії.

"У розмові з президентом України Володимиром Зеленським я підтвердив повну підтримку України з боку США. Ми будемо продовжувати тісні консультації з Україною, НАТО, союзниками і партнерами в наших дипломатичних зусиллях щодо стримування подальшої російської агресії", - написав держсекретар США.