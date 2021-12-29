RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди

Зеленський і Блінкен обговорили майбутні переговори США і Росії

Автор: Валерія Поліщук

У середу, 29 грудня, державний секретар Сполучених Штатів Ентоні Блінкен провів телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським. В ході бесіди сторони обговорили майбутні дипломатичні переговори США і Росії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Держдепартаменту США.

Під час розмови Блінкен підтвердив непохитну підтримку США незалежності, суверенітету і територіальної цілісності України на тлі нарощування Росією військових біля кордонів України.

При цьому вони обговорили зусилля з мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Разом з тим, Ентоні Блінкен в Twitter повідомив, що США і Україна продовжать тісні консультації щодо стримування російської агресії.

"У розмові з президентом України Володимиром Зеленським я підтвердив повну підтримку України з боку США. Ми будемо продовжувати тісні консультації з Україною, НАТО, союзниками і партнерами в наших дипломатичних зусиллях щодо стримування подальшої російської агресії", - написав держсекретар США.

Нагадаємо, раніше генсек Єнс Столтенберг закликав провести засідання Ради НАТО-Росія в січні.

Крім того, раніше у Білому домі заявили, що проведуть переговори з Росією 10 січня

Читайте РБК-Україна в Google News
Володимир ЗеленськийРосійська ФедераціяСполучені Штати АмерикиЕнтоні Блінкен