Зеленський про битву за Київ: не готовий говорити про перемогу, ми не віддали своє

Президент України Володимир Зеленський поки не готовий говорити про те, що українські війська перемогли противника в битві за Київ. За його словами, з упевненістю можна говорити про те, що вдалося утримати своє.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його інтерв'ю для CBS.

"Я думаю, це не остаточна перемога. Я не впевнений, що вона остання. Я впевнений, що не можна говорити, що ми виграли битву за Київ, потім щось програти, я так не можу оцінювати. Я зможу про це сказати, тільки коли ми переможемо в цій війні і звільнимо наші території. Бо Буча - це частина великого Києва. Якщо в Бучі, Гостомелі та Ірпені були знищені люди, чи виграли ми цю битву? Я не впевнений. Ми втримали і не віддали своє, це я можу підтвердити. А чи перемогли ми, я про це не готовий говорити", - зазначив Зеленський.