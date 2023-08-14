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Зеленский о беспилотниках для ВСУ: их должно быть столько, сколько нужно нашим воинам

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинские военные должны получить то количество беспилотников, которое им необходимо для контрнаступления.

Как сообщает РБК-Украина, об этом он заявил в своем обращении.

По его словам, сейчас должно расти производство украинских беспилотников "Аист" и "Фурий". Кроме этого, необходимо увеличить поставки беспилотников от партнеров Украины.

"Очень важно, чтобы все чиновники в системе обороны воспринимали эту задачу именно так, как о нем говорят на передовой. Беспилотники – это расходный материал, их должно быть столько, сколько нужно – именно нашим воинам нужно, – чтобы спасать жизнь и обеспечивать результат в боя. Есть что делать в этой сфере, и рано говорить, что якобы делается достаточно", - сказал Зеленский.

Производство дронов в Украине.

По словам министра обороны Алексея Резникова, на вооружении Вооруженных сил Украины уже более 20 новых наименований дронов украинского производства. Он также рассказал, что в Украине настоящий бум производства дронов. В частности, из-за того, что правительству удалось упростить процедуры для разработчиков и производителей вооружения и военной техники.

Также Кабинет Министров выделил в этом году 40 миллиардов гривен для инвестиций в украинских производителей беспилотников.

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