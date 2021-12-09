Зеленський і Байден завершили переговори: що відомо на цей момент

Президенти України і США Володимир Зеленський і Джо Байден завершили переговори. Розмова відбулася після віртуальних переговорів Байдена і президента РФ Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву керівника офісу президента Андрія Єрмака в ефірі програми "Право на владу".
За його словами, розмова двох лідерів тривала 1,5 години.
"Президенти почали з найголовнішого. Байден розповів Зеленському про його саміт з Путіним. Також, безумовно, вони говорили і про інші питання, але я хотів би зупинитися на основних тезах. Байден, як про це вже говорили після розмови з Путіним, дуже відверто сказав йому і попередив про наслідки, якщо Росія прийме рішення щодо ескалації або вторгнення", - заявив Єрмак.
При цьому він додав, що Байден заявив, що США разом з партнерами готові до безпрецедентних санкцій, у разі агресії Росії проти України.
Також Байден і Зеленський обговорили членство України в НАТО.
"Про членство в НАТО, про курс на членство в НАТО. Байден дуже чітко сказав - рішення про вступ до НАТО - це тільки рішення українського народу. І він це питання навіть не був готовий обговорювати (з Путіним - ред.). Це залежить від України і членів НАТО", - додав Єрмак.
За словами Єрмака, президент США пообіцяв допомогти Україні у стриманні російської агресії. Він додав, що Штати вже почали надавати допомогу.
"Байден сказав, що будь-які перемовини, будь-які рішення, які стосуються України - не можуть бути без України. Байден підтвердив, що США нададуть всю необхідну допомогу, щоб Україна могла дати відсіч у будь-який час".
Зеленський та Байден також обговорили залучення США до переговорів щодо врегулювання конфлікту на Донбасі. Байден дав зрозуміти, що США хочуть брати активну участь у мирному процесі.
Також Зеленський в ході розмови підіймав питання про російський газопровід "Північний потік-2".
"Наш президент підіймав питання щодо "Північного потоку-2" і попереджень, які ми отримували, щодо не тільки загрози вторгнення, а також питань внутрішньої дестабілізації", - додав глава Офісу президента.
Зазначимо, що перед розмовою Байден і Зеленський брали участь у саміті "за демократію".
Нагадаємо, раніше Байден і Путін провели переговори у відеоформаті. Розмова тривав більше двох годин. Під час розмови вони обговорювали питання загрози російського вторгнення в Україну.
Крім того, Зеленський позитивно оцінив розмову президентів США і Росії. Глава держави пообіцяв прокоментувати подробиці після бесіди з американським лідером.