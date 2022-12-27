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Зеленский анонсировал обращение к Раде: о чем намерен говорить

Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Константин Широкун

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал свое ежегодное обращение к парламенту и назвал основные темы выступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеосообщение главы государства.

"Мы заходим в следующий год и должны сохранить общее понимание наших национальных целей. Конечно, это освобождение нашей земли от врага, а также восстановление Украины, возвращение наших людей домой, дальнейшее сближение нашего государства с ключевыми партнерами, открытие новых возможностей для Украины в мире – это задачи на ближайшее время", - отметил президент Украины.

По его словам, в ежегодном обращении Верховной Раде он и представит свой взгляд на реализацию очерченных выше задач.

"Хочу, чтобы это послание было не отчетом, а нашим с вами разговором о следующем году", - добавил глава государства.

Ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский до конца года выступит в Верховной Раде с обращением. Точная дата не называется из соображений безопасности. В прошлом году ежегодное послание главы государства было 1 декабря.

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