Зеленский анонсировал обращение к Раде: о чем намерен говорить

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал свое ежегодное обращение к парламенту и назвал основные темы выступления.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на видеосообщение главы государства.
"Мы заходим в следующий год и должны сохранить общее понимание наших национальных целей. Конечно, это освобождение нашей земли от врага, а также восстановление Украины, возвращение наших людей домой, дальнейшее сближение нашего государства с ключевыми партнерами, открытие новых возможностей для Украины в мире – это задачи на ближайшее время", - отметил президент Украины.
По его словам, в ежегодном обращении Верховной Раде он и представит свой взгляд на реализацию очерченных выше задач.
"Хочу, чтобы это послание было не отчетом, а нашим с вами разговором о следующем году", - добавил глава государства.
Ранее стало известно, что президент Владимир Зеленский до конца года выступит в Верховной Раде с обращением. Точная дата не называется из соображений безопасности. В прошлом году ежегодное послание главы государства было 1 декабря.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.