В Кабмине назвали страны, что являются наиболее перспективными направлениями для экспорта

Об этом рассказал вице-премьер по восстановлению, министр развития общин, территорий и инфраструктуры Украины Александр Кубраков, передает РБК-Украина со ссылкой на " Экономическую правду ".

При этом чиновник отметил, выступая на конференции "Будущее украинского экспорта", что в Кабмине в настоящее время работают над логистическими и транзитными проектами, которые касаются Молдовы и Румынии.

По его словам, эти государства не видят в Украине конкурента, и "они почувствовали, что могут зарабатывать на транзите, для них это дополнительный заработок".

Сейчас румынская сторона ожидает средства от Европейской комиссии, которые должна направить для развития инфраструктуры на своей территории, рассказал Кубраков.

Министр назвал этот логистический путь для Украины более дорогим, и добавил, что маржинальность таких проектов более низкая. В то же время, уточнил он, в подобных проектах есть смысл, к тому же Румыния и Молдова реально заинтересованы таким сотрудничеством.

Кубраков также заявил, что Украина планирует сосредоточиться на развитии инфраструктуры именно с этими странами. В частности, есть большое количество инициатив по Дунаю и развитию там пунктов пропуска. Также в планах - достройка железнодорожной инфраструктуры в направлении Молдовы.

Вице-премьер также отметил, что польское направление тоже остается важным для украинского экспорта. Но указал при этом, что объемы перевозок по железной дороге по сравнению с прошлым годом существенно упали: по 500-600 тонн или даже по 250 тысяч тонн в месяц в 2023-м, хотя в 2022-м было по 1,3 млн тонн в месяц.

В этом контексте Кубраков высказал мнение, что дополнительно развивать железнодорожную инфраструктуру с Польшей при таком уровне загрузки сейчас нет смысла.

Ситуация с экспортом на фоне зернового спора

Напомним 15 сентября Еврокомиссия отменила запрет на импорт украинской сельскохозяйственной продукции в пять соседних с Украиной стран. Однако Польша, Венгрия и Словакия ввели односторонние запреты на государственном уровне.

В ответ на это Украина подала иски во Всемирную торговую организацию.

Ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что Украина вводит новый механизм экспорта зерна в соседние страны.

В начале октября глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что страна согласовала и открыла коридор для транзита украинского зерна в порты Балтии.

Сегодня греческие СМИ сообщали, что Афины готовы предоставить альтернативный маршрут для украинской пшеницы и других зерновых через свои северные порты Салоники и Александруполис.