ua ru
Чт, 15 декабря News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Зеленский анонсировал мероприятия для большей военной поддержки

Новина українською →
Киев, Четверг 15 декабря 2022 23:21
Зеленский анонсировал мероприятия для большей военной поддержки Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Виталий Носач/РБК-Украина)
Автор: Артур Родивилов

Украина готовится к проведению новых международных мероприятий, которые должны предоставить больше военной поддержки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

В частности, новые мероприятия должны состояться уже на следующей неделе.

"Готовим важные международные мероприятия на следующую неделю. То, что может дать Украине больше оборонной поддержки этой зимой, больше военных возможностей", - сказал Зеленский.

Ранее президент сообщил, что Украина продолжит получать помощь от европейских государств. Сегодня уже есть решение о ряде новых пакетов поддержки.

Напомним, США готовятся объявить о новой помощи Украине в условиях противостояния российской агрессии.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Военная помощь
NEWS
"Следующие полгода станут решающими": Зеленский сделал заявление о войне
"Следующие полгода станут решающими": Зеленский сделал заявление о войне
DAILY
В тылу врага. Как удары по территории России могут изменить ход войны
Юлия Акимовакорреспондент В тылу врага. Как удары по территории России могут изменить ход войны