Зеленский анонсировал мероприятия для большей военной поддержки
Украина готовится к проведению новых международных мероприятий, которые должны предоставить больше военной поддержки.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.
В частности, новые мероприятия должны состояться уже на следующей неделе.
"Готовим важные международные мероприятия на следующую неделю. То, что может дать Украине больше оборонной поддержки этой зимой, больше военных возможностей", - сказал Зеленский.
Ранее президент сообщил, что Украина продолжит получать помощь от европейских государств. Сегодня уже есть решение о ряде новых пакетов поддержки.
Напомним, США готовятся объявить о новой помощи Украине в условиях противостояния российской агрессии.
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