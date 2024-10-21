RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война в Украине Зеленский заявления Израиль новости Выборы в США Лица Войны

Зеленский анонсировал большой пакет от США для производства украинских дронов

Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImagеs)
Автор: Наталья Кава

Соединенные Штаты Америки готовят еще один пакет помощи Украине. Он будет направлен на производство украинских дронов.

Как сообщает РБК-Украина, об этом во время вечернего обращения рассказал президент Владимир Зеленский.

"Готовится и еще отдельный пакет – финансирование на производство украинских дронов, 800 миллионов долларов. Украина благодарна за эту поддержку. Нам нужно, чтобы, несмотря на любые угрозы политического характера в мире, Украина могла неизменно защищать свой суверенитет, свою независимость. Обязательно это будет", - рассказал Зеленский.

Стоит напомнить, что министр обороны США Ллойд Остин во время сегодняшнего визита в Киев заявил, что в Украине производят одни из лучших беспилотников в мире. Это уже не первый раз, когда Остин положительно говорил о дальнобойных украинских беспилотниках.

Недавно он рассказал, что украинские беспилотники уже доказали свою точность и эффективность .

Производство дронов в Украине.

Следует отметить, что с начала полномасштабной войны в Украине значительно возросло производство дронов разных видов. Производством занимаются как государственные, так и частные компании. В Украине выпускают не только коптеры, но и ударные, разведывательные беспилотники и морские дроны.

По словам президента Владимира Зеленского, Украина может производить 4 млн дронов в год.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир ЗеленскийСоединенные Штаты АмерикиВойна в Украине