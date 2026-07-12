Зеленский анонсировал замену Кабмина и силовиков, Свириденко получит другую должность

Напомним, Юлия Свириденко занимала должность премьер-министра Украины всего год.

В июле 2025 года президент Владимир Зеленский объявил о необходимости обновления исполнительной власти и предложил возглавить Кабмин Свириденко, занимавшую должность первого вице-премьера и министра экономики с 2021 года.

Позже Верховная Рада утвердила обновленный состав Кабмина под руководством Свириденко. По результатам голосования ряд министерств получил новых руководителей.