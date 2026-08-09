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Зеленский анонсировал новые контакты для усиления ПВО

20:30 09.08.2026 Вс
2 мин
Украина готовит важные дипломатические шаги
aimg Сергей Козачук
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com_zelenskyy.official)

Украина активизирует дипломатические усилия по получению новых пакетов противовоздушной обороны и ответу на российские удары.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram-канал.

Дипломатия и усиление ПВО

Глава государства отметил, что Украина продолжает активную работу на дипломатическом треке для защиты государства и его граждан.

"На неделе будут новые контакты наши с посредниками, и именно по тем шагам и предложениям, которые необходимы. Украина всегда активна в дипломатии. Будут новые контакты ради пакетов для ПВО - для защиты нашего государства, наших людей", - сказал президент.

Ситуация со светом и последствия обстрелов

В Одессе продолжаются восстановительные работы после ночной атаки. К утру без света оставались более 300 тысяч семей, однако треть из них уже заживили.

Кроме того, под вражескими ударами оказались и другие регионы Украины:

  • Харьков и область;
  • Павлоград;
  • Херсон;
  • Сумщина;
  • Житомирская область.

Все профильные службы и ремонтные бригады задействованы для оказания реальной помощи людям и возобновления поставок.

Ответ России и удары по НПЗ

Зеленский также сообщил о разговоре с Главкомом Михаилом Драпатым о защите городов и подчеркнул, что на каждый российский удар будет реагировать. Война будет становиться все более ощутимой непосредственно в России.

Вооруженные Силы и СБУ продолжают операцию по российской переработке нефти. Также поражены российские ЗРК, радиолокационные станции и инфраструктура в Азовском и Черноморском регионах.

Производство Patriot в Украине

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский заявил, что из-за бюрократии развертывания производства систем ПВО Patriot в Украине по американским лицензиям займет от 12 месяцев до нескольких лет.

В то же время, Украина и США договорились о том, что США будут ежемесячно поставлять ракеты-перехватчики для систем ПВО Patriot. Впрочем, по словам главы государства, этого количества все равно будет недостаточно для полного закрытия нужд защиты неба.

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