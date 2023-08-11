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Зеленский анонсировал новое заседание СНБО

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Украина, Пятница 11 августа 2023 14:35
Зеленский анонсировал новое заседание СНБО Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал очередное заседание Совета национальной безопасности и обороны. На нем будут обсуждаться вопросы работы военно-врачебных комиссий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение главы государства.

"Вопрос ВЛК. Сейчас эта система работает недостойно. Так, как там относятся к воинам, так, как относятся к своим задачам… Просто безнравственно", - сказал Зеленский.

По его словам, через две недели состоится заседание СНБО по этому вопросу.

"Сейчас проверка, подготовка предложений. Решения тоже будут", - подчеркнул президент.

Проверки военкоматов в Украине

После разоблачения одесского военкома Евгения Борисова на незаконном обогащении в Украине начались масштабные проверки ТЦК и СП. Президент Владимир Зеленский отметил, что первые результаты проверки неутешительны.

В ГБР сообщили, что с начала проверок было объявлено о 21 подозрении из-за злоупотреблений в центрах комплектования.

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Владимир Зеленский СНБО ВЛК
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