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Зеленский анонсировал шаги по защите неба Украины от баллистики

10:40 27.08.2026 Чт
2 мин
Есть определенные решения от партнеров, но этого мало
aimg Елена Чупровская
Фото: президент Украины Владимир Зеленский (Getty Images)

На этой неделе партнеры приняли важные решения по усилению украинского ПВО.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение Владимира Зеленского.

Зеленский призвал усилить защиту от баллистики

Президент заявил, что на этой неделе партнеры приняли важные решения по усилению украинской противовоздушной обороны.

"Сейчас на неделе были важны решения на усиление украинского ПВО от наших европейских союзников", - сказал он.

По словам главы государства, этих шагов недостаточно - их следует дополнить еще одним направлением защиты.

"Важно, чтобы они дополнялись также дополнительными пакетами защиты от баллистики, прежде всего, через PURL", - добавил Зеленский.

Зеленский объяснил, что Россия продолжает вкладывать ресурсы в ракеты и расширение войны, поэтому Украине нужно больше средств противодействия.

Президент подчеркнул, что каждое усиление защиты неба оказывает непосредственное влияние на безопасность людей.

Эффективное сбивание ракет, по словам Зеленского, способно повлиять и на дальнейшие намерения России продолжать войну.

Ранее спикер Воздушных сил Юрий Игнатзаявлял о дефиците ракет к ПВО не только к зенитным комплексам Patriot, но и к наземным и авиационным платформам.

По его словам, тема усиления защиты неба на осенне-зимний период звучала в каждом разговоре президента с европейскими лидерами.

Напомним, этой ночью Россия нанесла массированный удар по украинским городам - под атакой оказались Одесса, Киев, Харьков и Полтавщина.

Из-за удара по объекту энергетики на Полтавщине без света остались семь населенных пунктов, а в нескольких регионах есть пострадавшие.

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Владимир ЗеленскийПВО