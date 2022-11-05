Зеленский анонсировал хорошие новости касательно ПВО для Украины: подробности
В ближайшие недели Украина ожидает хороших новостей касательно противовоздушной обороны и противоракетной обороны для Вооруженных сил.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"На очередном заседании Ставки верховного главнокомандующего рассмотрели противодействие ракетному и дроновому террору - уже есть достаточно значительные результаты в этом, процент сбития стал больше, но есть еще над чем работать", - заявил Зеленский.
По словам президента, Украина должна обеспечить полную защиту своего неба, и для этого будут делать все возможное и невозможное.
"В ближайшие недели ожидаем хороших новостей по ПВО и ПРО для Украины", - добавил президент.
Напомним, что недавно Зеленский обсудил с канцлером Германии Олафом Шольцем воздушный щит над Украиной.
Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал президенту Украины Владимиру Зеленскому, что поможет Киеву в укреплении противовоздушной обороны.
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