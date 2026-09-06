ua en ru
Вс, 06 сентября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Политика

Зеленский анонсировал две сессии разговоров с посланниками Трампа и представителями Европы

16:05 06.09.2026 Вс
2 мин
Безопасность была под вопросом, но визит состоялся
aimg Сергей Козачук
Зеленский анонсировал две сессии разговоров с посланниками Трампа и представителями Европы Фото: президент Украины Владимир Зеленский (facebook.com_zelenskyy.official)
Не трать время на шум! Читай только суть из РБК-Украина в Google

Спецпосланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибыли в Киев и проведут встречи с украинской стороной и европейскими партнерами.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии журналистам перед встречей со спецпредставителями США.

Детали визита

В столице предусмотрены две отдельные сессии переговоров по обсуждению ключевых вопросов сотрудничества.

"Я думаю, у нас будет возможность с вами широко пообщаться. Ожидается одна сессия разговора с нами, потом будет еще одна сессия с европейскими партнерами", – отметил Владимир Зеленский.

Безопасная ситуация

Глава государства подчеркнул важность визита американской делегации и поблагодарил за его организацию.

"Очень важно, что делегация прибыла к нам. Мы давно ждали Стива и Джареда и благодарим президента Трампа, что он разрешил приехать. Это важно с точки зрения разрешения, с точки зрения безопасности", - заявил президент.

Зеленский также обратил внимание, что украинские аэропорты полностью подготовлены и готовы к работе, однако российские обстрелы создают постоянные риски для авиасообщения.

По его словам, РФ своими ударами в очередной раз демонстрирует деструктивную позицию, делая невозможными безопасные перелеты.

Обновлено 16:20

Формат и участники встречи

По данным источника РБК-Украина, дипломатические консультации сейчас проходят в формате Украина- США. Представители двух государств обсуждают ключевые вопросы текущей повестки дня.

Сразу после завершения этого этапа консультаций к переговорному процессу присоединятся представители стран E3 - Великобритания, Германия и Франция.

Также источник сообщает, что на встрече многое говорится о предстоящей зиме - как ее пройти и что может быть сделано

Виткофф и Кушнер в Украине

Напомним, что спецпредставители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибыли в Киев с официальным визитом. Это их первый приезд в Украину в статусе спецпосланников американского лидера.

В преддверии визита в Украину, 5 сентября, Виткофф и Кушнер провели встречу в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным, где обсуждали параметры возможного переговорного процесса.

В программу пребывания американской делегации в Киеве вошла серия высокопоставленных встреч. В частности, переговоры с дипломатами и военным руководством об условиях обеспечения мира и гарантиях безопасности.

Кроме того, 6 сентября президент Украины Владимир Зеленский проведет расширенные переговоры не только с американскими посланниками, но и с участием европейских партнеров по согласованию общей дипломатической позиции.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир Зеленский Соединенные Штаты Америки Мирные переговоры Война в Украине
Новости
Россия более двух часов била по Запорожью: в городе горят дома, пострадали 6 человек
Россия более двух часов била по Запорожью: в городе горят дома, пострадали 6 человек
Аналитика
Реактивный террор Киева. Как РФ меняет тактику атак на осень
Ульяна Безпалькоруководитель рубрики Война в Украине Реактивный террор Киева. Как РФ меняет тактику атак на осень