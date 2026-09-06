Зеленский анонсировал две сессии разговоров с посланниками Трампа и представителями Европы
Спецпосланники президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибыли в Киев и проведут встречи с украинской стороной и европейскими партнерами.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в комментарии журналистам перед встречей со спецпредставителями США.
Детали визита
В столице предусмотрены две отдельные сессии переговоров по обсуждению ключевых вопросов сотрудничества.
"Я думаю, у нас будет возможность с вами широко пообщаться. Ожидается одна сессия разговора с нами, потом будет еще одна сессия с европейскими партнерами", – отметил Владимир Зеленский.
Безопасная ситуация
Глава государства подчеркнул важность визита американской делегации и поблагодарил за его организацию.
"Очень важно, что делегация прибыла к нам. Мы давно ждали Стива и Джареда и благодарим президента Трампа, что он разрешил приехать. Это важно с точки зрения разрешения, с точки зрения безопасности", - заявил президент.
Зеленский также обратил внимание, что украинские аэропорты полностью подготовлены и готовы к работе, однако российские обстрелы создают постоянные риски для авиасообщения.
По его словам, РФ своими ударами в очередной раз демонстрирует деструктивную позицию, делая невозможными безопасные перелеты.
Обновлено 16:20
Формат и участники встречи
По данным источника РБК-Украина, дипломатические консультации сейчас проходят в формате Украина- США. Представители двух государств обсуждают ключевые вопросы текущей повестки дня.
Сразу после завершения этого этапа консультаций к переговорному процессу присоединятся представители стран E3 - Великобритания, Германия и Франция.
Также источник сообщает, что на встрече многое говорится о предстоящей зиме - как ее пройти и что может быть сделано
Виткофф и Кушнер в Украине
Напомним, что спецпредставители президента США Стив Виткофф и Джаред Кушнер прибыли в Киев с официальным визитом. Это их первый приезд в Украину в статусе спецпосланников американского лидера.
В преддверии визита в Украину, 5 сентября, Виткофф и Кушнер провели встречу в Москве с российским диктатором Владимиром Путиным, где обсуждали параметры возможного переговорного процесса.
В программу пребывания американской делегации в Киеве вошла серия высокопоставленных встреч. В частности, переговоры с дипломатами и военным руководством об условиях обеспечения мира и гарантиях безопасности.
Кроме того, 6 сентября президент Украины Владимир Зеленский проведет расширенные переговоры не только с американскими посланниками, но и с участием европейских партнеров по согласованию общей дипломатической позиции.