Зеленський анонсував запуск уроків медіаграмотності у шкільній програмі

За його словами, у сучасному світі кожен повинен вміти протистояти інформаційній пропаганді.

"Кожен раз, коли ми включаємо телефон, комп'ютер, планшет або телевізор ми повинні включати мислення, критичне мислення. Відрізняти правду від фейків. Правду від брехні. Обходити стороною інформаційні звалища. Читати далі ніж заголовок. Сумніватися, це дуже важливо. Шукати першоджерело", - заявив Зеленський.

Президент відзначив важливість розуміння значення "файка" та що таке пропаганда.

"Уроки медіаграмотності повинні з'явитися в нашій шкільній програмі. А також тих, хто вже давно завершив школи - це наші батьки, дідусі і бабусі, ми повинні навчити, що таке інформаційна гігієна", - зауважив Зеленський.