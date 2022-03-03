Зеленський анонсував виплати українцям, які втратили роботу через війну

"Наш уряд уже підготував програму для всіх українців, які втратили можливість працювати через війну. Там, де бойові дії, кожен найманий працівник, ФОП та кожен громадянин, у якого Росія забрала можливість працювати, отримає по 6 500 гривень без жодної умови", - сказав він.

Нагадаємо, міністр фінансів України Сергій Марченко заявив, що всі зарплати, пенсії та інші соціальні виплати будуть виплачені вчасно. Надходження до держбюджету перевиконуються.

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