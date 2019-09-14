Зеленський анонсував швидке прийняття закону про статус ветеранів

Закон про статус ветеранів, який закріпить механізм визначення статусу учасників бойових дій і статусу добровольців, Верховна рада прийме незабаром. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час свого виступу на відкритті національних "Ігор нескорених" в Києві, повідомляє РБК-Україна.

Він зазначив, проект буде готовий "через тиждень". За словами глави держави, цьому законопроекту буде надано статус невідкладного.

"Вірю, що цей законопроект, який розробляло Міністерство ветеранів разом з ветеранами, скоро з'явиться у парламенті", - сказав президент.

Нагадаємо, на початку лютого парламент 8 скликання створив Єдиний держреєстр ветеранів, прийнявши за основу і в цілому законопроект №9508 "Про внесення змін до закону "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" про Єдиний державний реєстр ветеранів війни".

Як писало РБК-Україна раніше, п'ятий президент Петро Порошенко підписав цей закон у кінці лютого.

Додамо також, Зеленський підкреслив, що Міністерство у справах ветеранів не ліквідують. За його словами, інформація про ліквідацію відомства - "ганебні чутки".