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Зеленський анонсував сьомий пакет санкцій проти Росії

Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Сергей Новиков

Україна працюватиме над підготовкою сьомого пакету санкцій Європейського союзу проти Росії за повномасштабне вторгнення.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента Володимира Зеленського.

"Будемо працювати і над новими обмеженнями проти Росії за цю війну. Як тільки запрацює шостий пакет санкцій, відразу почнемо готувати сьомий. Зрештою не повинно залишитися жодних суттєвих економічних відносин вільного світу з державою-терористом", - зазначив він.

Нагадаємо, сьогодні Євросоюз погодив шостий пакет санкцій проти Росії з частковим ембарго на нафту, відключенням "Сбербанку" від SWIFT, забороною трьох пропагандистських телеканалів, а також санкціями щодо ще 80 фізичних осіб.

На думку Зеленського, ембарго на нафту залишить Росію на узбіччі світової економіки.

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Володимир ЗеленськийСанкції проти Росії