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Зеленський анонсував економічний паспорт українця: що це

Автор: Дмитро Левицький

Президент Володимир Зеленський анонсував введення в Україні так званого економічного паспорту українця. Він також розповів, як працюватиме цей документ.

Про це йшлося у відеозверненні глави держави.

За словами Зеленського, незабаром українська влада представить механізм для втілення в життя цього паспорту.

"За ним, всі діти, народжені в Україні, до моменту настання 18 років зможуть отримати кошти від користування та видобутку надр України. Вони будуть накопичуватися на їх персональному депозитному рахунку в банку. І після досягнення повноліття зможуть бути витрачені ними на здобуття вищої освіти в Україні", - пояснив він.

Нагадаємо, сьогодні Зеленський доручив уряду створити національний фонд інвестицій.

Крім того, Зеленський вимагав покарань у резонансних злочинах щодо видобутку бурштину в Україні.

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Новини України Володимир Зеленськийпаспортнедра
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