Зеленський анонсував велику термомодернізацію у 2022 році: про що йдеться

Президент України Володимир Зеленський анонсував проведення великої термомодернізації в наступному році. Вона, зокрема, охоплюватиме утеплення шкіл та дитячих садочків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву глави держави під час виступу в Раді.

"У 2022 році розпочнемо велику термомодернізацію. Плануємо утеплити тисячі багатоповерхових будинків, шкіл, садочків, лікарень. Це дозволить нам застрахуватися від подальшого росту цін на енергоресурси та дозволить нам вперше отримати справжню енергетичну незалежність", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, під час виступу президент України Володимир Зелеленський запропонував направити кошти від використання українських надр на освіту дітей. Кошти будуть на персональних рахунках.

Додамо, що Зеленський також анонсував підвищення зарплати для лікарів. Заробітну плату для лікарів піднімуть з 1 січня.