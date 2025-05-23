Зеленский: 390 украинцев уже дома, завтра - новые возвращения из плена

Масштабный обмен между Украиной и Россией в формате 1000 на 1000 начат. Сегодня из плена вернулись 390 военных и гражданских.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского.
"Сегодняшний день. Главное - состоялся обмен. И это первый этап крупнейшего обмена, о котором договорились в Турции. Фактически единственный значимый результат встречи в Турции - все остальное россияне блокируют. Пока блокируют", - подчеркнул президент.
Он подчеркнул, что "возвращение наших людей - это именно то, ради чего мы всегда работаем".
"Обязательно вернем всех. Каждый наш гражданин, каждый украинский военный и гражданский, все украинские заложники, которых удерживают в России, - мы всех их должны освободить", - добавил он.
В то же время лидер страны отметил, что сегодня дома оказались почти 400 человек, а если точно, то 390.
"Это военные и гражданские. Завтра и послезавтра - тоже следующие этапы. Формула - тысяча на тысячу", - сообщил он.
В то же время Зеленский выразил благодарность всей команде, которая была привлечена к реализации обмена.
"И обязательно благодарю всех наших воинов на фронте, которые обеспечивают пополнение для Украины именно обменного фонда. Также хочу поблагодарить сегодня наших правоохранителей за то, что добавляют в обменный фонд российских диверсантов и коллаборационистов. Важно, что Украина возвращает своих. Спасибо всем в мире, кто нам помогает", - заявил он.
Напомним, что 16 мая в Стамбуле состоялась первая за более чем три года встреча украинской и российской делегаций. Во время переговоров была достигнута договоренность об освобождении пленных по формуле "1000 на 1000".
После чего началась активная подготовка. Представитель ГУР МО Вадим Скибицкий сообщил о начале формирования списков для обмена, а СБУ сообщала о подготовительных мероприятиях Объединенного центра координации освобождения пленных.
Среди прочего, готовилась соответствующая инфраструктура, локации и медицинский персонал, необходимые для приема, сопровождения и реабилитации украинских военных.
Заметим, что предыдущий обмен пленными между Украиной и РФ состоялся 6 мая 2025 года. Тогда домой удалось вернуть 205 военных.
Среди них были 3 офицера и 202 солдата и сержанта.
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