"Ежедневно занимаюсь менеджментом войны". О чем говорил Зеленский в ток-шоу на Netflix

Война не должна быть привычкой

Интервью проходило на одной из станций столичного метро и началось с воздушной тревоги, на что обратил внимание Зеленский.

"Война не должна быть привычкой. Иногда очень сильно привыкаем к сиренам и даже не обращаем внимание и не перемещаемся в бомбоубежище, в какое-то безопасное место. Для меня сирена - напоминание, что война не закончилась. Была такая эйфория, когда был деоккупирован Киев, Киевщина. Но война не закончилась. И то, что не убивают твоего соседа или близкого, - убивают где-то там наших военных, которые отдают свою жизнь. Так что, это (сирена, - ред.) напоминание того, что где-то там кто-то отдает свою жизнь за твою", - отметил президент.

Россияне в информационном пузыре

"Чтобы сработало это вторжение, нужно было их (российское, - ред.) общество полностью погрузить в информационный пузырь о том, что "украинцев нет", что "это какая-то частица", какая-то "окраина", не имеющая своего языка, истории, они "оторвались" с распадом Советского Союза, временно. Примитивно", - так прокомментировал глава государства настроения в российском обществе.

Надо воевать по правилам

"Я не уверен, что война нас меняет. Война - это другие условия существования. Условия, при которых вы остаетесь человеком, или превращаетесь в зверя, террориста, мародера, насильника. Мы все видели последствия российской оккупации. Война - это выбор и это сложный выбор, надо думать, когда ненависть к врагам накрывает тебя ежедневно. Отвергать ненависть, надо воевать по правилам, оставаться человеком. Это сложный выбор", - отметил Зеленский.

График президента

"Если вам интересен мой график, просыпаюсь в 05:30-06:00. Если что-то критическое, то просыпаюсь от звонка. Потом у меня идет военное совещание. Приятный момент, когда я могу пообщаться с детьми по телефону и с женой. Это общение - это тот момент, когда можно выдохнуть", - сказал он.

Далее у Зеленского спросили, чем именно он занимается, на что глава государства поначалу ответил в шутливой форме, что у него есть "некоторые дела".

"Чем я вообще занимаюсь? Ежедневно я занимаюсь менеджментом войны, менеджментом государства Украина с утра до ночи. Ежедневно. Еще люблю поесть", - добавил он.

Дети в глубине войны

"Нам не нужно нашим детям ничего говорить о победе. Они знают о войне больше нас. Мой сын, ему 9 лет, он знает наименование всего оружия и эта информация не от меня. Они в глубине этой войны. Я редко вижу своих детей и когда у меня есть возможность с ними увидеться - они довольны, что бы я им не говорил. Мне кажется, им не важно, что я им говорю, главное, чтобы я был рядом", - сказал он.

Зеленский добавил, что, с одной стороны, можно сказать, что Путин украл детство у наших детей. Вместе с тем, президент считает, что "каждый из нас что-то должен отдать государству для его защиты, наши дети отдали свое детство".

Если Путин умрет - войны не будет

Зеленский отметил, что, к сожалению, большой процент россиян верят Путину. Глава государства сравнил это с закрытым окном, за которым можно спрятаться от войны, и назвал это трусостью.

"А есть люди, понимающие реальность, но просто боятся", - добавил Зеленский.

Кроме того, Зеленский считает, что если Путин умрет - не будет войны.

"Авторитарный режим страшен, потому что есть большой риск. Не может все зависеть от одного человека. Поэтому, когда такой человек уходит (умирает, - ред.) - институции останавливаются. Такое время было у Советского Союза, остановилось все. Поэтому, я считаю, если его (Путина, - ред.) не будет - им (россиянам, - ред.) будет сложно, они будут заниматься внутренней политикой, а не внешней", - считает он.

Россия стала символом пустоты

Зеленский добавил, что уже никто не пожимает руку сегодняшнему руководству РФ, россиян нет на соревнованиях, в культурном пространстве. Это, по словам президента, и есть изоляция - единственное правильное требование международного мира к России.

"Россия стала символом пустоты, что-то очень неприятное", - добавил он.

Когда закончится война

"Никто вам не скажет, сколько будет продолжаться (война, - ред.). Я ответственный человек и я понимаю, что это значит для людей - услышать, когда закончится война. Это главный вопрос. Я не играю с такими вещами. Для нас конец войны - это тогда, когда мы отвоюем свою землю и будем на своих границах", - подчеркнул он.

Зеленский добавил, что окончание войны - это не заморозка конфликта, и закончится она тогда, когда вся наша земля будет деоккупирована.

Когда закончится война, зависит и от США

"США - лидер в поддержке Украины и без их поддержки нам будет сложно. Очень сложно. И вопрос "когда закончится война?" также зависит от этой поддержки. Чтобы она (война, - ред.) была короче - более мощная помощь нужна", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский также добавил, что если изменится климат в американской политике, в Конгрессе, это может сильно повлиять на помощь Украине.

"Мы воюем за весь мир, за демократию и свободу всего мира. Мы знаем, за что мы воюем, самое главное, чтобы США и общество знали, не сбились с курса поддержки Украины и знали, что мы воюем и за них тоже", - добавил он.