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"Зеленые" инвесторы получают только треть средств с 1 июля, - ассоциация

Фото: "зеленые" инвесторы получают только треть средств с 1 июля (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

Предприятия возобновляемой энергетики с 1 июля фиксируют критические недоплаты за производимую электроэнергию, достигающие почти 70%.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Ассоциации возобновляемой энергетики Украины Алексея Оржеля.

По его словам, инвесторы получают всего треть от необходимого объема средств. "С 1 июля уровень расчетов упал до 32-33%", - говорит Оржель.

В материале также сообщается, что в мае 2023 долг государственного "Гарантированного покупателя" перед производителями возобновляемой электроэнергии по зеленому тарифу достиг 18,6 млрд грн, по данным июньского отчета о финансовой стабильности Нацбанка. В течение 2022-2023 годов расчеты "Гарпока" за зеленую генерацию находятся на уровне 54-55%.

Как сообщалось, с июля в Украине начали действовать новые ценовые ограничения на рынке электроэнергии, критикуемые инвесторами в "зеленую" энергетику из-за того, что они заводят отрасль в глубокий долговой кризис.

По мнению аналитика Украинского института будущего Андриана Прокипа, новые ограничения, установленные НКРЭКУ, приводят к дисбалансу на рынке электроэнергии и финансовым проблемам госпредприятия "Гарантированный покупатель", что приводит к накоплению долгов перед предприятиями "зеленой" энергетики.

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