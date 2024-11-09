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"Зеленые" инвесторы в 2024 году недополучат от "Укрэнерго" минимум 8 млрд грн, - советник Шмыгаля

Суббота 09 ноября 2024 20:31
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"Зеленые" инвесторы в 2024 году недополучат от "Укрэнерго" минимум 8 млрд грн, - советник Шмыгаля Фото: "реленые" инвесторы в 2024 году недополучат от "Укрэнерго" минимум 8 млрд грн (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

Компания "Укрэнерго" в этом году увеличит существующую задолженность за услугу по увеличению доли электроэнергии из возобновляемых источников минимум на 8 млрд. грн.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на советника премьер-министра Юрия Бойко.

"Нынешний тариф в размере 52,9 копейки, по оценкам компании, повлечет за собой дефицит в оплате услуг "зеленым" производителям только по 2024 году на сумму около 8 млрд гривен", - сказал Бойко.

По его словам, в результате Гарпоку тоже не хватит денег, чтобы рассчитаться с "зелеными" производителями электроэнергии.

"Это точно не способствует улучшению инвестиционного климата и мешает привлечению инвестиций для построения распределенной генерации. Каждый год у нас ситуация экономического дисбаланса тарифа НЭК "Укрэнерго" повторяется", – подчеркнул Бойко.

На его взгляд, НКРЭКУ использует спорные предположения, приводящие к установлению заниженного тарифа, и как следствие, очередному витку наращивания долгов перед "зелеными" производителями.

Бойко уточнил, что в этом году наибольшим фактором дефицита является предположение о цене, по которой Гарпок будет реализовывать "зеленую" электроэнергию на конкурентных сегментах рынка.

"По предположениям регулятора, Гарпок должен ее продавать более чем на гривну дороже, чем продает. Соответственно, стоимость услуги, которую должен оплатить НЭК Гарантированному покупателю, занижена на более чем гривну на каждой кВт*ч "зеленой" электроэнергии", подчеркнул советник премии. министра.

Ранее председатель совета Украинской ассоциации возобновляемой энергетики Станислав Игнатьев заявил, что у инвесторов нет средств для строительства предприятий возобновляемой энергетики в Украине из-за многомиллиардной задолженности перед ними.

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