"Зеленый свет" для громад: Шмыгаль раскрыл план децентрализации энергосистемы Украины

Государство в 2026 году профинансирует новые проекты возобновляемой энергетики общей мощностью до 1 ГВт для повышения автономности украинских регионов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление первого вице-премьера - министра энергетики Украины Дениса Шмыгаля.
По словам министра, Кабинет министров по инициативе Министерства энергетики обновил правила проведения аукционов, где заложен соответствующий объем помощи.
Выделенные объемы поддержки распределят следующим образом:
"Это позволит накапливать электричество в периоды профицита и использовать его во время пикового потребления или дефицита", - подчеркнул министр.
Финансовая поддержка сектора ВИЭ будет осуществляться с помощью механизма рыночной премии.
Государство обязуется компенсировать инвесторам разницу между фактической рыночной ценой электрической энергии и ценой, которая будет определена зафиксированной по результатам аукциона.
В правительстве рассчитывают, что такой шаг поощрит строительство новых мощностей и привлечет дополнительные частные инвестиции.
Кроме того, это будет способствовать формированию новой архитектуры энергосистемы, где ключевой является автономность территорий и отдельных общин.
