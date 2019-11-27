Зелена енергетика: Зеленський виключив ймовірність ретроспективних змін

Нова влада не робитиме жодних необдуманих та невиважених кроків, які б стосувалися ретроспективних змін в українському законодавстві. Про це сьогодні, 27 листопада, заявив президент України Володимир Зеленський в рамках українсько-литовського економічного форуму, передає РБК-Україна.

"Ми поважаємо будь-якого інвестора, який вже працює у нас в країні. Це стосується всіх. В незалежності від сектору та напрямку бізнесу - починаючи від ресторанного і до сектору зеленої енергетики. Я ще раз хочу підтвердити, що я і моя команда не буде робити жодних необдуманих та невиважених кроків, які б стосувалися ретроспективних змін в нашому законодавстві, які б погіршували умови для ведення бізнесу в країні", - сказав Зеленський.

Він також зазначив, що очікує на значну активізацію інвестиційної діяльності в Україні.

"Окремо хочу звернутися до представників всіх литовських компаній, які присутні сьогодні тут у цьому залі. Сьогодні Україна є гарним місцем для інвестицій. Приємно, що останні роки литовські компанії не лише не залишили наш український ринок, а й продовжили розвивати свої інвестиційні проєкти. Ми вам дуже вдячні за це", - сказав Зеленський.

Нагадаємо, раніше бізнес закликав відмовитись від ретроспективного перегляду зеленого тарифу, який призведе до збитків для України та погіршить її інвестиційний клімат.

Законодавством України гарантовано збереження "зелених" тарифів на незмінному рівні до 2030 року з метою стимулювання інвестицій у виробництво електроенергії з відновлювальних джерел.

За словами, заступника міністра енергетики та захисту довкілля України Костянтина Чижика, примусового ретроспективного зниження "зелених" тарифів не буде.