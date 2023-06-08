"Зеленая" генерация призвала НКРЭКУ снять с рассмотрения вопрос установления прайс-кепов

Украинская ассоциация возобновляемой энергетики (УАВЭ) отмечает, что установление нижнего ценового ограничения на уровне 10 грн/МВт·ч приведет к увеличению долгов перед производителями электроэнергии, особенно перед "зеленой" генерацией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщения ассоциации в Facebook .

"Ассоциация и ее члены обеспокоены решением, которое может принять Регулятор. Проектом постановления №637-22.3.1/23 от 2 июня 2023 предусмотрено среди других решений установление минимальной предельной цены на «рынке в сутки вперед» (РДН) и размере 10, 00 грн/МВт·ч", - говорится в нем.

Ассоциация отмечает, что установление предлагаемой минимальной граничной цены на РДН подорвет и до этого нестабильное финансовое состояние "Гарантированного покупателя", рассчитываемое с "зеленой" генерацией в среднем на 50% (а в некоторые месяцы - на 30%).

"Вследствие применения такого ограничения на РДН следует ожидать ухудшения торговой деятельности "Гарантированного покупателя", как следствие, роста уровня неплатежей "Гарантированного покупателя" перед производителям по "зеленому" тарифу, повышения размера возмещения Оператором системы передачи гарантированному покупателю и повышения тарифа на передачу электрической энергии", - подчеркнули в УАВЭ.

По расчетам Ассоциации, в мае профицитных объемов электроэнергии на внутрисуточном рынке было 404,4 тыс. МВт-ч на сумму 1,1 млрд грн. При условии, если бы в мае действовали предложенные нижние ценовые лимиты, стоимость рынка составляла 425 млн грн.

УАВЭ подчеркивает, что таким образом только на примере мая предложенные изменения могут привести к потере ликвидности рынка на 678 млн. грн. В зависимости от часа суток потери могут нести различные виды генерации: в ночные и утренние часы - атомная и тепловая генерация; в дневные часы – ВИД.

"Ассоциация отмечает, что принятие решения об установке нижних прайс-кепов на уровне 10 грн на МВт-ч будет иметь прямые последствия в форме увеличения долгов перед производителями электроэнергии, а особенно - производителями из ВИЭ, и призывает НКРЭКУ снять этот вопрос с рассмотрения на заседании Регулятора 8 июня 2023 и провести дополнительные консультации", - подытожили в УАВЕ.

Напомним, Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ), планирует 8 июня пересмотреть размер ценовых ограничений на рынке электроэнергии.