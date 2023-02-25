RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

"Зеленая" энергетика сделает Украину энергонезависимой, - министр энергетики США

Фото: "зеленая" энергетика сделает Украину энергонезависимой (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

Украине нужно развивать чистую энергетику, чтобы достичь энергетической независимости и таким образом усилить безопасность государства.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на министра энергетики США Дженнифер Гренголм.

"Если вы собираетесь отстраивать, давайте будем отстраивать так, чтобы энергосеть была устойчивой и безопасной. И достичь такой энергетической безопасности нужно, конечно, из-за чистой энергии, и именно это президент Зеленский предложил", - сказала она.

По ее словам, Минэнерго США работает над планами строительства зеленого энергетического будущего для Украины и украинской экономики, как только война в Украине закончится.

Министр рассказала, что Национальная лаборатория возобновляемой энергетики создает дорожные карты для стран, выразивших заинтересованность в переходе на стопроцентную возобновляемую энергию, на 100% чистую, без выбросов углерода.

"И мы хотим работать с Украиной, которая выразила желание сделать это, чтобы предоставить технические дорожные карты, как этого достичь… Так что мы очень стремимся сотрудничать над этой будущей дорожной картой и любой помощью, которую мы можем предоставить, чтобы позволить Украине реализовать свои собственные амбиции", - добавила Гренголм.

По мнению экспертов и инвесторов, Украина с 2020 года теряет инвесторов, которые могли бы вкладывать средства в зеленую энергетику, поскольку Минэнерго, комитет по энергетике в Раде и НКРЭКУ доводят отрасль до состояния банкротства низким уровнем оплаты за электроэнергию.

Как сообщалось, госпредприятие "Гарантированный покупатель" не смогло рассчитаться с "зеленой" генерацией за половину электричества в 2022 году.

В начале февраля инвесторы призвали Зеленского спасти отрасль ВИЭ и как можно быстрее решить проблемы выплаты долгов, и от решения которых зависит дальнейшее развитие ВИЭ в Украине и анонсированный правительством "зеленый" энергетический переход.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News