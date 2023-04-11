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"Зеленая" энергетика позволила снизить количество отключений света, - эксперт

Фото: "зеленая" энергетика позволила уменьшить количество отключений света (pixabay)
Автор: Сергей Новиков

С начала полномасштабного вторжения "зеленая" генерация продемонстрировала свою пользу в обеспечении энергетической безопасности Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заместителя директора по перспективным проектам госпредприятия "Гарантированный покупатель" Екатерину Данилкову.

"Во время отключений именно благодаря восстановительным источникам, так называемой распределенной генерации, удалось, если не совсем нивелировать, то значительно снизить масштаб тех отключений, которые мы с вами пережили", - подчеркнула Данилкова.

Она добавила, что при диалоге Украины с европейским сообществом периодически напоминают о важности развития зеленого поколения не только в контексте экологии, но еще и независимости и безопасности.

Напомним, системный оператор "Укрэнерго" заявлял, что "зеленая" энергетика помогла преодолеть нехватку мощности в энергосистеме.

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