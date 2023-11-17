Это все "зеки". Оккупант рассказал об изнасиловании пенсионерки (перехват)

Военный РФ жалуется товарищу на постоянные обстрелы со стороны ВСУ и большое количество потерь в российской армии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки МО Украины.

По словам оккупанта, его подразделение сейчас занимается подготовкой окопов. Однако их работа сложна, потому что они находятся под постоянным обстрелом ВСУ.

"Слушай, но они у них не заканчиваются (снаряды – ред.). Они стреляют и стреляют. Со всех сторон. Мы пока стоим на месте, копаем окопы", - говорит он.

В то же время другой россиянин спрашивает у него правда, что российские военные изнасиловали 70-летнюю бабушку. Тот подтверждает эту информацию.

"Было, было такое. Но это вообще беспорядок какой-то. Ну зеки ходят здесь, гуляют с оружием, а потом их ищут. Бухают. Их украинцы расстреляли", - говорит он.

Спецтрибунал над РФ за преступления в Украине

38 стран входят в группу, работающую над созданием специального трибунала для привлечения РФ за совершенные преступления в Украине.

По словам замглавы Офиса президента Игоря Жовква, Украина рассчитывает на единство всех членов группы по формату работы такого трибунала.

Тем временем ведутся дискуссии. Кроме того, ожидается рассмотрение соответствующей резолюции в Генассамблее ООН.

Как заявлял член комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, представитель президента в ВР Федор Вениславский, такой международный специальный трибунал может заработать уже в следующем году.

Между тем, генеральный прокурор Латвии Юрис Стуканс заявил о том, что спецтрибунал для РФ "можно создать уже завтра", но для этого нужно желание.

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