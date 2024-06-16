Здоровье в эпоху диджитала: как найти семейного врача онлайн

Найти специалиста можно онлайн. На сайте НСЗУ есть дашборд Электронная карта мест предоставления первичной медицинской помощи. Там увидите список медицинских учреждений, которые заключают декларации с пациентами. А также список врачей и количество заключенных деклараций.

Как пользоваться дашбордом

Чтобы найти медучреждение, в поле фильтров выберите область, населенный пункт и форму собственности учреждения. В результате увидите адреса и телефоны учреждений.

В поле фильтров выберите специализацию врача (семейный, педиатр, терапевт) или впишите фамилию и имя специалиста, которого ищете. Отобразятся врачи, количество заключенных деклараций и их лимит.

Если врач не набрал лимит, то не имеет права отказать в заключении декларации. Если лимит достигнут, то он самостоятельно решает, брать ли больше пациентов.

При смене семейного врача не нужно разрывать декларацию с предыдущим - она аннулируется автоматически.

Если вы не можете воспользоваться дашбордом, позвоните в контакт-центр НСЗУ. Номер 16-77 является бесплатным. Оператор контакт-центра поможет найти необходимую информацию.